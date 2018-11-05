بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ يستقبل منتخب الشباب بمقر الهيئة

ماجد محمد(صدى):

احتفلت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، احتفالًا خاصًا لبعثة منتخب السعودية للشباب،وذلك بعدما توجوا أبطالاَ لكأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم في إندونيسيا .

وحرص آل شيخ على التقاط الصور التذكارية معهم ومع الكأس الأسيوي معبراَ عن اعتزازه بما وصل الفريق له .

وكان الشباب قد حسم تأهله إلى مونديال 2019 بعدما نجح في الصعود إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد التغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف و أيضاَ أستراليا بثلاثية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي.