بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ يستقبل منتخب الشباب بمقر الهيئة
احتفلت الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، اليوم الإثنين، احتفالًا خاصًا لبعثة منتخب السعودية للشباب،وذلك بعدما توجوا أبطالاَ لكأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم في إندونيسيا .
وحرص آل شيخ على التقاط الصور التذكارية معهم ومع الكأس الأسيوي معبراَ عن اعتزازه بما وصل الفريق له .
وكان الشباب قد حسم تأهله إلى مونديال 2019 بعدما نجح في الصعود إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد التغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف و أيضاَ أستراليا بثلاثية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي.
معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ يستقبل #السعوديون_أبطال_آسيا في مقر الهيئة العامة للرياضة pic.twitter.com/RRfWjmrlTS
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 5, 2018
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