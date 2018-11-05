كلوب يكشف عن سبب استبعاد ” شاكيري ” من مباراة ليفربول أمام ريد ستار

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورعن كلوب، عن سبب استبعاد المهاجم شيردان شاكيري من قائمة الفريق لمباراته المقررة أمام مضيفه ريد ستار الصربي غداً الثلاثاء، قائلا:” ليفربول ليس لديه أي رسالة سياسية يود توجيهها”.

وأوضح كلوب:” نحن حريصون على أت نحظى بالاحترام وحريصون على تفادي أي انحرافات تؤثر سلباً على التركيز في المباراة التي تحمل أهمية كبيرة من حيث كرة القدم فقط”.

ولفت كلوب :” لهذا السبب، شاكيري لن يشارك وقد أبدى تقبله وتفهمه لذلك.. شاكيري لاعب بفريقنا ونحبه، وسيلعب ضمن صفوفنا كثيراً، ولكن ليس في مباراة الغد”.

وكان شاكيري، المولود في يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا، أثار غضب المشجعين الصرب خلال مباراة في كأس العالم 2018 بروسيا، عندما احتفل بتسجيل هدف للمنتخب السويسري بطريقة استفزت الجماهير الصربية الحاضرة.

يذكر أن شاكيري احتفل بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر ذو الرأسين، إذ تعد هذه الإيماءة رمزاً لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.