دوري أبطال آسيا يحيي ذكرى سعيدة للاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشف الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا، على موقع التديون الصغير ” تويتر ” ، عن ذكرى سعيدة لنادي الاتحاد، الذي يحتل المركز الأخير على لائحة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطتين فقط، بعد مرور 8 جولات من عمر البطولة.

وفي السياق نفسه، أوضح حساب دوري أبطال آسيا محتفيًا بذكرى الاتحاد السعيدة: ” 5 نوفمبر/تشرين ثان 2005، ذكرى تتويج اتحاد جدة بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي، بعدما انتصر على العين الإماراتي بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين. ”

ويسعى العميد إلى التعاقد مع لاعبين آخرين خلال الانتقالات الشتوية لتعويض ضمه لمجموعة من المحترفين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي، لم يقدم أي منهم المستوى الذي يشفع له بالتواجد في الفريق.