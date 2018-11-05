مدرسة لتعليم القيادة للنساء بجامعة نجران

نايف السالم(صدى):

وقعت جامعة نجران اليوم مذكرة تفاهم مع شركة تطوير التعليم القابضة؛ وذلك لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء في الحرم الجامعي.

وعن هذه المذكرة، فإنها تتضمنت البدء بشكل عاجل في تشغيل أحد مباني المدينة الجامعية والمواقف المحيطة به؛ وذلك لغرض تقديم خدمات تعليم القيادة للسيدات بالمنطقة.

وعن ذلك، أوضح مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، أن المذكرة تهدف إلى تيسير التعاون بين الطرفين بغرض وضع آليات وضوابط وسياسات خطة التعاون المشترك في مجال تقديم خدمات تعليم وتدريب قيادة المركبات.

وأشار ” السبيعي ” إلى أنه تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات؛ لتحقيق الريادة ومساهمة الجامعة في الأبحاث العلمية والإحصائيات في مجال السلامة المرورية والقيادة؛ وذلك بما يخدم احتياجات المنطقة.