حقوق الإنسان: المملكة ستحاسب جميع المتهمين في قضية خاشقجي

نايف السالم(صدى):

علق الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان على قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي، قائلا: ” حادث مؤسف ونؤكد على أن المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية، ترتكز أحكامه على إحقاق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها “.

وأعربت القيادة في المملكة عن ألمها لوفاة خاشقجي، كما أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها.

ويعد ذلك تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائن من كان.