مدرب برشلونة يضم ميسي لمواجهة إنتر ميلان

نواف السالم(صدى):

ينضم اللاعب ليونيل ميسي، إلى القائمة التي ستسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، غداَ الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسافر ميسي دون التصريح الطبي ،و يكون على مقاعد البدلاء حيث كان تعرض للإصابة في ذراعه اليمنى خلال مشاركته رفقة برشلونة في مباراة إشبيليه بالدوري الإسباني ليتأكد غيابه عن الملاعب مدة 3 أسابيع

يذكر أن إنتر ميلان كان قد خسر أمام برشلونة بهدفين دون رد خلال مباراة الجولة الثالثة، ويتصدر برشلونة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن انتر ميلان