ظهور مفاجئ لنجم ” ذا فويس ” بخسارة نصف وزنه

أماني الغامدي(صدى):

خسر المغربي محمود ترابي، نجم برنامج المواهب The Voice الكثير من وزنه الزائد الذي تراجع من 175 كيلوجرامًا إلى 88.

وكشفت صورة ” ترابي ” نشرها عبر حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” بعد فقدانه وزنه، قائلًا: ” المهم أنا راه نقصت الوزن دون استعمال أي مادة أو منتوج ” ، مضيفًا: ” وبالنسبة للشركات لي حاطين هاد الصورة باش يديرو (كي يعملوا) الدعاية للمنتوجات ديالهم (خاصتهم) الله يهديهم وصافي (كفى) ”

ومن الجدير بالذكر، أن محمود ترابي هو أحد مشتركي الموسم الثاني من البرنامج الشهير؛ فيما أطلق أغنية عنوانها ” يا غريب الأطوار ” وحققت نجاحًا محلوظًا في بلده.