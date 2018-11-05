بالصور.. بهذه الطريقة خسرت كيت ميدلتون وزنها بعد ولادتها الثالثة

لندن(صدى):

تتمتع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بنحافة ملفتة، على الرغم من وضع مولودها الثالث قبل ستة أشهر فقط، بالإضافة إلى أنها أنجبت 3 اطفال خلال 5 سنوات، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز اطلالات ” كيت ” والأسرار التي ساعدتها على فقدان الوزن.

اعتمدت ” كيت ” ببداية الأمر على تغييراطلالاتها لاخفاء الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد الولادة؛ وخلال ذلك طبقت حمية غذائية قاسية بإشراف من طبيب مختص.

كما تولي اهتمامًا لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، خاصة لعبتها المفضلة التنس، كما واظبت على استمرار مواظبة تمارين البطن، وطبقت نظام” موتو ” .

وعن هذا البرنامج، فهو برنامج على الإنترنت مدته 12 أسبوعًا لممارسة الرياضة ما بعد الولادة؛ للتخلص من البطن وتقوية قاع الحوض أيضًا.