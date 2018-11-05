تدشين البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التعليم للتميز بالطائف

بدرية المالكي (صدى):

نيابة عن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي دشن المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي اليوم الإثنين البرنامج التدريبي لمرشحي ومرشحات جائزة التميز في دورتها العاشرة، كما دشن موقع مملكة التميز الداعم للتميز والمتميزين، وما يضمه من أقسام وفق الدليل الإجرائي، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب ومنسقي ومنسقات ومرشحي ومرشحات الجائزة، على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين، وعبر الدائرة المغلقة على مسرح الإدارات النسائية بمبنى الشؤون التعليمية بحي الريان للبنات.

ونوه مدير مركز التميز سعيد المالكي عن ما تحظى به جائزة التميز من دعم ورعاية، مشيرًا إلى التجديد والتوسع هذا العام، والذي شمل مجال الإشراف التربوي، وإضافة رائد التعليم المتميز، والخدمات التعليمية المتميزة، والمبادرات والتجارب المتميزة، كما شمل التميز الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ونوه المالكي عن التميز المؤسسي الذي حظيت به إدارة تعليم الطائف بقيادة مدير التعليم طلال اللهيبي، وتفرده بإنشاء وحدات التميز والابتكار المؤسسي بشطري البنين والبنات، مثمنًا له ولإدارته الجهود الواضحة في دعم ورعاية التميز والمتميزين.

وأشارت مساعدته أمل السالمي إلى أن المركز حقق إنجازًا ونقلة نوعية واسعة، حتى أصبح بيت خبرة، حقق الاستدامة في فترات وجيزة، وذكرت خلال كلمتها دور المركز في تقديم خدمات نوعية وتدريبية، واستشارات فنية لتشجيع فئات المجتمع التعليمي، وإبراز منجزاتهم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، إضافةً إلى تحقيق الاستدامة، من خلال العناية بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة إلى المراكز المتقدمة التي حققها الطائف في الدورة التاسعة.

تابع الحاضرون والحاضرات بعد ذلك فعاليات اللقاء ، كما شاركوا في نقاشات ثرية وهادفة حول المنظومة المتكاملة لمركز التميز.

يذكر أن مركز التميز قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل تويتر عن ترشيح رائد التعليم المتميز، مستحثًا الإدارات والمكاتب على المبادرة بسرعة الترشيح لهذه الفئة.