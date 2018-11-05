” الجهني ” قصة بطل علا في السماء ليمنع مسلحين من زرع الألغام بحدود الدائر

حمود العنزي(صدى):

تأبى الأرواح الطاهرة إلا وأن ترحل في ثوب الشهادة المعطر بدماء نزفت من أجل الوطن، إنها دماء الشهيد الجندي نادر الجهني أحد منسوبي حرس الحدود في قطاع الدائر.

ساقه قدره إلى أحد المواقع التي يكثر بها عمليات التسلل لآداء دوره الرقابي ليثبت وطنيته ويتصدى بكل شجاعة لمسلحين حاولوا زرع الألغام في طريق المواطنين والدوريات الأمنية بإحدى القرى المحاذية للحدود حتى علا في السماء على أثر المعركة.

من جانبها تجري الجهات الرسمية الإجراءات اللازمة مع ذوي الشهيد لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه للصلاة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير .