” هدف ” : برنامج تمهير يحقق الموائمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات

الرياض(صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، يحقق الموائمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات، وذلك بإكساب الخريجين الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

ويقدم ” هدف ” عبر برنامج ” تمهير ” ، مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا كدعم للمتدرب، كما يتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، في حين يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى، تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

وبين “هدف” أنه بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات” هنا .