كلية الجبيل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
كشفت كلية الجبيل الجامعية عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد الإعلان عن الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين لفرعيها ” طلاب/طالبات ” للعام الدراسي ” 1439هـ/1440هـ ” .
وأوضحت أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:
1- محاضر ” لحملة الماجستير ” .
2- أستاذ مساعد ” لحملة الدكتوراه ” .
– التخصصات المطلوبة:
1- تخصص اللغة العربية.
2- تخصص الدراسات الإسلامية.
ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/03/03هـ الموافق 2018/11/11م، ولمدة أسبوع من تاريخه، من خلال الرابط التالي:هنا
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4832 ] نشر منذ 3 ساعات
الهمه يا شباب وفتيات الوطن الغالي