كلية الجبيل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الجبيل الجامعية عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد الإعلان عن الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين لفرعيها ” طلاب/طالبات ” للعام الدراسي ” 1439هـ/1440هـ ” .

وأوضحت أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

1- محاضر ” لحملة الماجستير ” .

2- أستاذ مساعد ” لحملة الدكتوراه ” .

– التخصصات المطلوبة:

1- تخصص اللغة العربية.

2- تخصص الدراسات الإسلامية.

ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/03/03هـ الموافق 2018/11/11م، ولمدة أسبوع من تاريخه، من خلال الرابط التالي:هنا