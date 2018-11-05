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كلية الجبيل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

كلية الجبيل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الجبيل الجامعية عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد الإعلان عن الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين لفرعيها ” طلاب/طالبات ” للعام الدراسي ” 1439هـ/1440هـ ” .

وأوضحت أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:
1- محاضر ” لحملة الماجستير ” .
2- أستاذ مساعد ” لحملة الدكتوراه ” .

– التخصصات المطلوبة:

1- تخصص اللغة العربية.
2- تخصص الدراسات الإسلامية.

ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/03/03هـ الموافق 2018/11/11م، ولمدة أسبوع من تاريخه، من خلال الرابط التالي:هنا


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