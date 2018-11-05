شائعات حول عودة أنجلينا جولي وبراد بيت

أماني الغامدي(صدى):

على رغم قصة الحب التي جمعت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت، جاء قرار طلاقهما في وقت سابق ليفتح الباب أمام الكثير من المشكلات والخلافات بينهما ،ولكن أموراً جديدة توحي بأن هنالك مستجدات لعودتهما مرة أخرى.

فذكرت الكثير من الشائعات عن عودتهم مرة أخرى واجتماعهم في بيت بلندن لفترة طويلة ولم شمل الأسرة ،بجانب زياراتهم المستمرة في الخفاء ، فحقيقة الأمر ليس كما يظن البعض ، ومقابلتهم في بيت لندن كان يوم عيد الأب للاحتفال ،في حين أن براد بيت يعيش في مدينة لوس أنجلوس الأميركيةمنذ فترة.