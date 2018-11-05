بالصور.. ” الشعيبي ” : دعم خادم الحرمين وولي عهده الأمين خلف إنجاز الأخضر

جاكرتا(صدى):

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي البطولة الآسيوية تحت ١٩ سنه والمقامة في اندونيسيا بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف ،والتأهل لكأس العالم في بولندا العام المقبل .

واثنى السفير الشعيبي على حرص القيادة في دعم شباب هذا الوطن الغالى في كافة المجالات ومنها الرياضة حيث تحضى باهتمام منقطع النظير .

كما قدم السفير الشعيبي التهاني إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على حرصه الدائم، ومتابعته المباشرة للمنتخبات الوطنية، ولرئيس الانحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ قُصي بن عبد العزيز الفواز ولكافة الرياضيين في المملكة على هذا الآنجاز الكبير .

كما قدم شكره للجماهير السعودية التي حضرت من كافة أنحاء جاكرتا وتحملت عناء السفر من اجل مساندة منتخبها الوطني.

كما قدم تهانيه للاعبين والجهازين الفني والاداري على ماقدموه من مستويات ونتائج مشرفة طيلة ايّام البطولة تعكس تطور الرياضة السعودبة على مستوى كافة المنتخبات .

واضاف السفير الشعيبي : تابعت مباريات المنتخب في البطولة من بدايتها حتى المباراة النهائية وأعجبت بأسلوب اللعب وتوقعت تحقيق المنتخب كأس هذه البطولة مؤكدا ان هذا الفريق الشاب هو نواة المنتخب الاول ان شاء الله.