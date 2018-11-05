أمام مانشستر يونايتد.. ” يوفنتوس ” يفقد عنصرين مهمين

ماجد محمد(صدى):

يُعاني نادي يوفنتوس الإيطالي من فقدان عنصرين مهمين في مواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ وذلك ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث أوضحت تقارير صحفية أن ” يوفنتوس ” يُعاني من بعض الإصابات في صفوفه؛ وذلك بعدما تجددت إصابة ماريو ماندزوكيتش في الكاحل، ومن الصعب لحاقه بموقعة ” الشياطين الحمر ” .

كما خرج البرازيلي دوغلاس كوستا خرج مصابًا خلال مواجهة كالياري بالدوري الإيطالي السبت الماضي، وخضع لاختبارات صباح أمس الأحد، حيث يُعاني من إصابة عضلية.