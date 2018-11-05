سرطان الرئة أكثر الأمراض شيوعا في المملكة والسبب.. التدخين

عادل الحربي (صدى):

يعتبر التدخين بمختلف أنواعه السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، حيث إنه مسؤول عن 90% من حالات الإصابة به، ويتسبب في 30% من حالات الوفاة بالسرطان عموماً، وكلما زاد عدد السجائر الذي يدخنها الشخص زادت فرصة الإصابة بسرطان الرئة، ومن المعروف أن شهر نوفمبر الشهر العالمي لسرطان الرئة، ويتم خلاله التركيز على التوعية بالمرض الذي عادة ما يصيب الأشخاص فوق سن 45 عاماً.

ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين السعوديين من كلا الجنسين، بحسب إحصائيات عام 2014 ويحتل المرتبة السابعة بنسبة 3.9%

والعوامل الأخرى المسببة للإصابة بالمرض في التعرض للتدخين الثانوي تتمثل في التعرض لغاز الرادون، أوالإسبستوس، والتعرض الكبير للإشعاع، وتلوث الهواء الشديد.

و أعراض سرطان الرئة تظهر في شكل سعال مستمر لعدة أسابيع، وألم في الصدر، ونفث الدم أو بلغم ملطخ بالدماء، وضيق في النفس، وصفير في الصدر، بالإضافة إلى صوت صرير عالي يدل على وجود انسداد في الشعب الهوائية، وخشونة في الصوت، وفقدان وزن غير مفسر، وألم في العظام وحمى.

وحث الأطباء المدخنين الحاليين أو السابقين باللجوء فوراً إلى الطبيب عند ملاحظة أي من هذه الأعراض، فكلما تم اكتشاف الإصابة بسرطان الرئة مبكرا، كلما زادت فرص النجاة.

وعلاج سرطان الرئة يتم على ثلاث طرق: بواسطة الأدوية عبر الحقن الوريدية التي تتضمّن الأدوية المكافحة للسرطان وفقاً لكل حالة، والعلاج الإشعاعي والضوئي، والعلاج بالجراحة والتي يتم خلالها بتر الجزء المصاب بالرئة، وفي بعض يتطلب استئصال الرئة.