5 مكملات غذائية تساعد إبنك على التركيز

أماني الغامدي(صدى):

يعاني الكثير من الطلاب من الشعور بعدم التركيز وإستذكار دروسهم ، لذا ينصح موقع Top sant الأمهات بضررة الحصول على هذه المكملات الغذائية الموجودة في أكثر من مصدر .

وذكر الموقع أن من هذه المصادر غذاء ملكات النحل حيث يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والمعادن ، ونبات الجينسنغ المعزز للفكر والمقاوم للتعب ، ونبات الإنشنسا الذي يتغلب على آلام المعدة .

كما نبه إلى أهمية نبات الغرنا الغني بالكافيين لتحفيز المخ ،وفاكهة الكرز الهندي الصغيرة المضادة لنزلات البرد والإرهاق .