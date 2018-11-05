جامعة الأميرة نورة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض توفر وظائف صحية شاغرة ، لحملة البكالوريوس والماجستير، في عيادات كلية طب الأسنان ، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

1-السيرة الذاتية (صورة من الهوية الوطنية) بطاقة الأحوال المدنية.

2-صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة. (ويجب أن لا يقل التقدير العام عن “جيد”).

3-صورة من معادلة المؤهل العلمي من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي (في حال الحصول عليه من خارج المملكة).

4-صورة من الخبرات (إن وُجِدت).

5-بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

6-شهادة التصنيف المنهي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيبدأ الأحد اليوم ، 26/ 2/ 1440هـ الموافق 4/ 11/ 2018م وينتهي الخميس 7 / 3/ 1440هـ الموافق 15/ 11/ 2018م، فيما يكون التقديم على موقعها الالكتروني ( هنا )

وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيستبعد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، مؤكدة أن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة سيعد طلبه لاغيا، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.