القرار الأخير لـ ” مودريتش ” حول مصيره مع ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن آخر التطورات في موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بشأن موقفه من البقاء مع فريقه الحالي ريال مدريد بالموسم القادم.

وأوضحت أن اللاعب الكرواتي توصل إلى اتفاق مع الإدارة لتجديد عقده الذي ينتهي عام 2020؛ حيث جدده لعام إضافي، وذلك بعد أن تواصلت إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، مع وكيل اللاعب لإقناعه بالبقاء لموسم آخر، بعد تلقيه عرضُا للانضمام إلى إنتر ميلان.

ومن الجدير بالذكر، أنه انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن اقتراب لوكا مودريتش الرحيل عن قلعة الملكي، بعد عودته من المونديال، في ظل اهتمامه بالانتقال للنادي الإيطالي، بصحبة مواطنيه مارسيلو بروزوفيتش وسيمي فيرساليكو وإيفان بريسيتش.