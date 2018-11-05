طرق بسيطة لعلاج آلام الحلق لدى الأطفال

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف عدد من الأطباء عن طرق بسيطة لعلاج شكوى الطفل من آلام الحلق ، التي يصاحبها عادة جفاف وصعوبة في البلع وحتى عند شرب السوائل.

يشار إلى إنه ترتبط آلام الحلق بالبرد والإنفلونزا، والتهاب اللوزتين، ويمكن تحديد الحالة من خلال مراقبة الأعراض المصاحبة مثل ارتفاع الحرارة، أو احمرار الرقبة والفم، أو رائحة الفم الكريهة.

ومن هذه الطرق لعلاج التهاب الحلق لدى الطفل:

* المضمضة باستخدام الماء والملح.

فعلى الرغم من بساطة هذا العلاج الذي تستخدمه الجدات إلا أن للملح القدرة على القضاء على التهاب الحلق وتسهيل البلع.

* خلال فترة العلاج قدّم للطفل السوائل لتفادي الجفاف. تناول شوربة الدجاج والخضروات وشاي الأعشاب، مثل الزنجبيل والريحان، سيساعده على تخفيف حدة الالتهاب والأوجاع.

* الاهتمام بنظافة الفم يساعد على اختصار فترة التهاب الحلق. قم بغشل الأسنان وتنظيف اللثة واللسان جيداً