إنقاذ حياة مريضة عقب سقوطها على ظهرها بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إنقاذ حياة مريضة سقطت على ظهرها قبل 12 يومًا؛ مما تسبب لها في آلام شديدة وتضخم بجدار الخاصرة والبطن مع هبوط شديد بقوة الدم وعدد الكريات الحمراء؛ ليتم إجراء عملية عاجلة لها لإنقاذها من النزيف الحاد في مناطق مختلفة بالغشاء البطني.

واتضح وجود تهتك بالغدة الكظرية فوق الكلية اليسرى ونزيف حاد أثناء العملية؛ حيث قام الفريق الطبي بربط جميع الشرايين والأوردة لما تبقى من الغدة الكظرية وجميع الأوعية النازفة؛ فيما تم إيقاف النزيف والتأكّد من سلامة الكُلية اليسرى التي تبيّن أنها سليمة؛ حيث أن المريضة الآن بحالة مستقرة وتتمتع بصحة جيدة.