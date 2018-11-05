بالفيديو.. لاعب الاتحاد السابق يكشف عن سبب بنائه مسجدا بجوار منزله

نواف السالم(صدى):

قال لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني السابق مناف أبوشقير، إن السبب وراء مبادرته ببناء مسجد على نفقته الخاصة بجوار منزل أسرته في جدة، هو بر بوالده الذي أصبح لكبر سنه لا يتمكن من أداء جميع صلواته في المسجد، مؤكدا أنه لم يتعمد نشر أي إعلان عن المسجد، إلا أن خبره انتشر .

وأشار أبوشقير خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنه كان يقيم مع والديه في أحد الأحياء وكان والده يؤدي صلواته الخمس في المسجد لقربه من المنزل، مضيفا أنه عندما انتقلوا لمنزل آخر لاحظ أن والده لا يستطيع أداء جميع صلواته في المسجد لبعده عن المنزل الجديد، فيضطر هو للبقاء مع والده ليؤدي الصلاة معه، ما جعله يفكر في بناء مسجد قريب للمنزل.

وأبان أنه بنى المسجد أيضا إيفاءً لنذر كان قطعه على نفسه ببناء مسجد، في حال نجح في توقيع أحد العقود التي كان على وشك توقيعه حينها، وكانت هناك قطعة أرض خالية بجوار المنزل استطاع شراءها، فاوفى بنذره وحقق نيته ببر والده ومساعدته على صلاة جميع الأوقات في المسجد.