” البيئة ” تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بعسير

محمد السعران(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في محطته السابعة، وذلك بسوق الخضار المركزي بمنطقة عسير.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس فيصل بن حسين آل زياد إلى أنه تم سحب 150 عينة بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإرسالها للمختبرات الخاصة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم سحب عدد 2000 عينة، وذلك بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.