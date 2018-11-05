بالصور.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية بصحة القريات

سعيد العجل(صدى):

دشّنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القريات يوم الخميس الموافق 1440/2/23 هـ ، حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية بتوجيه من وزارة الصحة ومتابعة وإشراف مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة القريات .

سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي لساكني المحافظة وضواحيها من المواطنين والمقيمين.

وذكرت صحة القريات أن الحملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ومضاعفات مرض الأنفلونزا الموسمية مثل الكوادر الصحية (أطباء/ تمريض/ فنيين وغيرهم) وكذلك تستهدف المرضى ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد والأمراض المزمنة الأخرى والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل ، مؤكدة بأن اللقاح آمن بالنسبة للحوامل ويمكن أخذه في جميع مراحل الحمل ويستمر مفعوله لمدة عام.

ومبينة بأن الحملة يتم تنفيذها سنوياً داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بمحافظة القريات وضواحيها، والدوائر الحكومية ، والمجمعات التي تحتوي على بعض الفئات المستهدفة (الأسواق، السجون، التجمعات العمالية) ،بمشاركة الفرق الميدانية بصحة القريات.

حيث بدأت مرحلتها الأولى بنجاح، وتم تطعيم أكثر من 2851 الف شخص من الفئات المستهدفة .