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الفنانة البحرينية شيماء سبت توضح سبب إجراء عملية تكميم المعدة

الفنانة البحرينية شيماء سبت توضح سبب إجراء عملية تكميم المعدة
المنامة(صدى):

نفت الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الإجتماعي عن إستخدامها لبرامج الفوتوشوب وإجراء أكثر من عملية للتخسيس منقدة إصرار الجمهور على هذه الإدعاءات .

وقالت في مقابلة تليفزيونية أنها تظهر الآن على الشاشة ولا يمكن تنحيف الصورة في البث كما أنها أجرت عملية واحدة لتكميم المعدة أخبرت بها جمهورها والتقطت صورة لنفسها .
وأضافت المجتمع الخليجي يحب بطنه للغاية ويأكل في جميع المناسبات سواء في الحزن أو الفرح و” يحش ” بخلق الله وهذه العادات الغذائية الخاطئة سببت لي السمنة فترة حتي استطعت إنقاص وزني .


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