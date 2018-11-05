علقت بشجرة زيتون.. ” سكين ” يحل لغز جريمة
عثر شخص أردني عن طريق الصدفة على ” سكين ” معلقة على إحدى أشجار الزيتون ، تبين أنها أداة جريمة بشعة ارتكبت قبل أشهر بإحدى مناطق محافظة ” اربد وذهب ” بالأردن.
وبالتطرق للتفاصيل، وقعت الجريمة قبل أشهر وعثرت الجهات الأمنية على جثة زوجين بأحد الأودية قرب، واستمرت التحقيقات حولها والتي كانت تدور حول شاب عشريني جرى التحقيق معه والافراج عنه؛ لعدم كفاية الادلة ومنها أداة الجريمة.
وأسهم العثور على السكينة ” أداة الجريمة ” في فك اللغز، حيث تم جلب المشتبه ومواجهته بالدلائل ليعترف بجريمته البشعة من خلال طعن الزوج 23 طعنة ولدى حضور زوجته للتدخل بادر بطعنها عدة طعنات قاتلة ايضًا.
وعن سبب الجريمة، اعترف القاتل أنه نشب نقاشًا حادًا بينه وبين القتيل ليلة الجريمة تطور الى طعنه وطعن زوجته وجرهما الى أحد الاودية، حيث ألقى جثتيمها وتخلص من السكين التي علقت على إحدى الاشجار بعد أن رماها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدم مايضيع
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4829 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجود السكين ع اغصان الشجرة يضع علامة إستفهام
وفقك الله لذلك جزاك الله خيرا
ذكاء القاضي الداهية إياس بن معاوية المزني رحمه الله
أن رجلين تقاضيا عنده,فادعى أحدهما أنه أودع لدى صاحبه مالا….فلما طلبه منه جحده…….فسأل إياس الرجل المدعى عليه عن أمر الوديعة،فأنكرها وقال: أن كانت لصاحبي بينة فليأت بها….وإلا فليس له علي إلا اليمين.فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه،التفت إلى المودع وقال له: في أي مكان أودعته المال؟..
قال:في مكان كذا….
فقال:وماذا يوجد في ذلك المكان؟..
قال:شجرة كبيرة جلسنا تحتها ،وتناولنا الطعام في ظلها.. ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه المال.
فقال له إياس:انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة،فلعلك إذا أتيتها ذكرتك أين وضعت مالك،ونبهتك إلى ما فعلته به…….. ثم عد إلي لتخبرني بما رأيت.
فانطلق الرجل إلى المكان، وقال إياس للمدعي عليه: اجلس إلى أن يجيء صاحبك…..فجلس.
ثم إلتفت إياس إلى من عنده من المتقاضين،وطفق يقضي بينهم،وهو يرقب الرجل بطرف خفي….حتى إذا رآه قدسكن واطمأن التفت إليه وبادره قائلا: أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع الذي أودعك فيه المال؟.
فقال الرجل من غير رويه :كلا….إنه بعيد من هنا.
فقال له إياس: يا عدو الله تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟! والله إنك لخائن.
فبهت الرجل وأقر بخيانته… فحبسه حتى جاء صاحبه، وأمره برد وديعته إليه.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايضا قصه اخرى
اقدم احدهم على قتل اخر في مكان مهجور ولم يكن هناك الا طائر السمان يرعى فقال المقتول قبل قتله اشهدي على قتلي ايتها الطيور-فضحك منه القاتل وقتله ومضى في سبيله-وبعد مده من الزمن حل القاتل ضيف على احدهم وقدم له طيور سمان مشويه-فضحك الضيف فقال له صاحب البيت مايضحكك-قال تذكرت رجلا في مكان كذا وصفه كذا وقتلته يوم كذا وقبل قتله قال للسمان اشهد لي -واليوم وبعد ان رأيت السمان تذكرت الموقف -قال صاحب البيت والله لقد شهدوا له -ذاك ابي واليوم انت في يدي-فمسكه واخذ حقه منه-