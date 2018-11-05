علقت بشجرة زيتون.. ” سكين ” يحل لغز جريمة

عمّان(صدى):

عثر شخص أردني عن طريق الصدفة على ” سكين ” معلقة على إحدى أشجار الزيتون ، تبين أنها أداة جريمة بشعة ارتكبت قبل أشهر بإحدى مناطق محافظة ” اربد وذهب ” بالأردن.

وبالتطرق للتفاصيل، وقعت الجريمة قبل أشهر وعثرت الجهات الأمنية على جثة زوجين بأحد الأودية قرب، واستمرت التحقيقات حولها والتي كانت تدور حول شاب عشريني جرى التحقيق معه والافراج عنه؛ لعدم كفاية الادلة ومنها أداة الجريمة.

وأسهم العثور على السكينة ” أداة الجريمة ” في فك اللغز، حيث تم جلب المشتبه ومواجهته بالدلائل ليعترف بجريمته البشعة من خلال طعن الزوج 23 طعنة ولدى حضور زوجته للتدخل بادر بطعنها عدة طعنات قاتلة ايضًا.

وعن سبب الجريمة، اعترف القاتل أنه نشب نقاشًا حادًا بينه وبين القتيل ليلة الجريمة تطور الى طعنه وطعن زوجته وجرهما الى أحد الاودية، حيث ألقى جثتيمها وتخلص من السكين التي علقت على إحدى الاشجار بعد أن رماها.