بالصور.. حيلة بسيطة تمنع تكون البخار على زجاج السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أحد الأمور المزعجة في فصل الشتاء هي تراكم بخار الماء على زجاج السيارات من الداخل مما يعيق الرؤية تماماً، هذه الظاهرة هي أمر شائع مع انخفاض درجات الحرارة خارج السيارة عما في داخلها، وللتخلص منها يتوجب فتح زجاج النافذة، لكن من الصعب تنفيذ ذلك لانخفاض درجات الحرارة والأمطار.

بعض السائقين يتركون الزجاج يمتلئ ببخار الماء ثم يقومون بمسحه، لكن هذا يتسبب في تراكم البخار على الزجاج فترة طويلة قبل إزالته مما يعوق الرؤية تماما.

الحل لذلك بسيط للغاية الحقيقة، حيث عن طريق استخدام “كات ليتر” وهو عبارة عن نوع من الكريستال يتم وضعه للقطط لامتصاص المياه التي تخرجها أثناء قضاء حاجتها، حيث أن المادة لها قدرة شديدة في امتصاص الماء.

ولتنفيذ هذه الحيلة، قم بإحضار جوربين، وضع بأحدهما المادة حتى يمتلئ، ثم قم بربطه من الجهتين، ثم قم بإدخال الجورب الممتلئ في الجورب الآخر الفارغ، ثم اربط الجوارب جيداً حتى لا ينسكب الكريستال.

ثم قم بوضع الجوربين بالسيارة في أي مكان لا يعيق رؤية السائق أثناء القيادة، حيث من الممكن أن تضعه أسفل المقاعد، ثم راقب السيارة في الأيام التالية، ستلاحظ أن الزجاج لم يتكون عليه بخار ماء مرة أخرى، نتيجة امتصاص الكريستال للبخار.