499 أسرة ببر عنك تستفيد من الدعم النقدي والعيني

محمد السعران(صدى):

قال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هناك 499أسرة بفرع الجمعية بمحافظة عنك تستفيد من الدعم النقدي والعيني للفرع.

وأوضح العفيصان أن الجمعية تسعى بالانتقال بهذه الأسر من الرعوية للتنموية لتحويلهم من الحاجة وطلب المساعدة إلى الإنتاج والعمل عبر توفير العديد من المشاريع التنموية وتدريبهم وتأهيلهم على الفرص الوظيفية بسوق العمل ومنح القروض للأسر للبدء في مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة قائلا أن مبادرات الجمعية التنموية ستنتقل لمحافظات ومدن الشرقية الأخرى كتوفير عربات طعام متنقلة للأسر ومشروع تاكسي البر الذي يهدف لتوفير سيارة أجرة للأسرة للعمل عليها كتاكسي ليكتسب رزقه منها بدلا من تلقي المساعدات المباشرة من الجمعية وتدريبهم على صيانة الجوالات وافتتاح محلات لصيانة الجوالات للأسر بالمنطقة.

فيما قال نواف الخالدي مدير فرع الجمعية بعنك أن الجمعية قدمت خلال الشهر الماضي لأسر عنك 100 حقيبة مدرسية تم توزيعها على 100 مستفيد وسلمت 100 أسرة مساعدات غذائية من الخضروات والفاكهة كما وزعت 8 سلال غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية بعنك.​