آل الشيخ يوجه الشكر للأمير عبدالله بن مساعد لاكتشافه ” العطوي “

طلال الغامدي(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة ” السابق ” الأمير عبدالله بن مساعد، الذي منح الفرصة الكاملة للمدرب الوطني خالد العطوي، لقيادة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، إثر ترأسه لمجلس إدارة الهيئة آنذاك؛ حيث منح الأمير عبدالله الثقة الكاملة للمدرب الوطني الذي أثبت حضوره وكان محل الثقة.

وأضاف آل الشيخ: ” شكراً الأمير عبدالله، أول من اكتشف خالد العطوي وأعطاه الفرصة.. تحية من القلب “.

يذكر أن ” العطوي ” حقق مساء أمس مع الأخضر الشاب (تحت 19 عاماً) كأس آسيا، حينما كسب نظيره الكوري الجنوبي 2/1 في النهائي، كما تأهل لكأس العالم في بولندا 2019.