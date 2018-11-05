ظهور بي إم دبليو X7 وجهاً لوجه أمام BMW X5

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بعد فترة طويلة جدا من الاختبار , وصلت BMW X7 كاملة الحجم الجديدة للخدمة لتواجه منافسين مثل لكزس LX ومرسيدس GLS وكاديلاك إسكاليد.

ومع ظهور X7 تراحعت أهمية ومزايا X5 التي لاتزال قيد الانتاج, وتختلف السيارتين من حيث الطول كما أن X5 هو في الواقع أوسع من X7 بهامش ضئيل للغاية وهي سيارة مناسبة لجميع المقاصد والأغراض ، ورغم تشابه X7 بالسيارة X5 من حيث تصميم بعض ملامح مقدمتهاولكن النتيجة أن X7 مختلفة تماماً عن X5 .

كما أن اختلاف الطول يوفر للسيارة X7 مزيد من الرحابة للأقدام مع صف ثالث مريح من المقاعد في الجزء الخلفي منها. أما في مؤخرة السيارة فالتشابه يبدو أكبر بجانب تميز X7 في الارتفاع عن الارض ولكن مقصورة السيارة في كلاهما تبدو تقريباً واحدة من حيث التخطيط والتفسيم وتتركز الشهرة في X7 في مقاعد الصف الثالث.و ستعرض X5 خيار الصف الثالث ، ولكنها بالتأكيد لن تكون واسعة بقدر ما ستجده في سيارة BMW X7 الجديدة.