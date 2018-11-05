بالصور.. صاحب أول عملية زراعة يد أصبح قادرا على الكتابة

لندن(صدى):

فقد الرجل البريطاني كريس كينج 57 عامًا يديه باستثناء الإبهام منذ 3 سنوات، نتيجة لتعرضه لآلة معدنية حادة أثناء عمله؛ فيما أصبح أول شخص فى المملكة المتحدة البريطانية يخضع لعملية زراعة يد مزدوجة.

وأجرى ” كريس ” عملية زراعة اليد في المركز المتخصص البريطاني في مستشفى ليدز العام ” لجى ” ؛ حيث نجحت العملية وتمكن من كتابة رسالة شكر لجراحه البروفيسور ” سيمون كاي “، الذي أجرى العملية جنبًا إلى جنب مع ثمانية أطباء آخرين.

ومن جانبه، أوضح الجراح سايمون كاص، استشارص الجراحة والتجميل من مستشفى ليدز البريطانية، أنه تم تنفيذ نحو 80 عملية زراعة يد فى جميع أنحاء العالم، وتقدم للمرضى فرصة جيدة لمسك الأشياء والشعور مرة أخرى؛ بينما بلغت تكاليف عملية زرع يد واحدة حوالي 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 2000 إلى 3000 دولار سنويًا تكاليف التأهيل والأدوية.