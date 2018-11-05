بالفيديو.. أحمد خميس يرفض اعتذار زوجته مشاعل الشحي
تقدمت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي بالاعتذار لزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن ما صدر منها من إساءة في حقه أثناء إجرائهما لحوار إذاعي على الهواء، إذ إنها قالت له “ جب اخرس ”.
وظهرت مشاعل بمقطع فيديو بثته على تطبيق ” سناب شات ” مع زوجها تقدمت من خلاله بالاعتذار موضحه أنه لو كان على خطأ ما كانت تقول له هذه الكلمة ، وأنها كانت معصبة، ولكن زوجها رفض اعتذارها قائلاَ ” انا مستحيل أزعل منك وأنا متقبلها “.
وقالت مشاعل أنها وزوجها يتقبلون النقد بس ما اقبل اللي يتكلم ويسوي حالوا أحسن منّا.
وكانت الإعلامية مي العيدان هاجمت مشاعل وزوجها بسبب قيام مشاعل بتوجيه لفظ ” جب ” لزوجها على الهواء .
هزيم[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه.
اجل مستحيل تزعل منها!!!
اجل استحمل ما يجيك يا حمني .
وهذا اول الغيث والجاي اكثر.
الله يخلف بس.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4829 ] نشر منذ 1 ساعة
بالطقاق هههههههههههههه
جميل جمال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 29 دقيقة
و اللي تبغي تعتذر لزوجها تعلم كل الناس ؟؟ حسستيني انه صديق ما هو زوج .. ماكنه فيه بيت يجمعكم وباستطاعتكم حل مشاكلكم بينكم…
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 16 دقيقة
خلو علومكم بينكم