بالفيديو.. أحمد خميس يرفض اعتذار زوجته مشاعل الشحي

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي بالاعتذار لزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن ما صدر منها من إساءة في حقه أثناء إجرائهما لحوار إذاعي على الهواء، إذ إنها قالت له “ جب اخرس ”.

وظهرت مشاعل بمقطع فيديو بثته على تطبيق ” سناب شات ” مع زوجها تقدمت من خلاله بالاعتذار موضحه أنه لو كان على خطأ ما كانت تقول له هذه الكلمة ، وأنها كانت معصبة، ولكن زوجها رفض اعتذارها قائلاَ ” انا مستحيل أزعل منك وأنا متقبلها “.

وقالت مشاعل أنها وزوجها يتقبلون النقد بس ما اقبل اللي يتكلم ويسوي حالوا أحسن منّا.

وكانت الإعلامية مي العيدان هاجمت مشاعل وزوجها بسبب قيام مشاعل بتوجيه لفظ ” جب ” لزوجها على الهواء .