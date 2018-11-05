​بورشة تايكان الكهربائية تظهر على خط الإنتاج الرسمي

برلين(صدى):

ينتظر أن يكون المصنع في زوفنهاوسن هو المكان الذي سيأتي منه أول طراز من طراز بورشة تايكان الكهربائية ومن المتوقع أن يصل في السوق في وقت ما بحلول نهاية العام المقبل ، وتسبب تايكان بالفعل ضجة كبيرة في هذا المصنع. ولكي تكون قادرة على استيعاب إنتاج النموذج ، تقول بورشة أنها استثمرت الكثير من المال في إنشاء “مصنع داخل مصنع” ، وهو خط إنتاج لا يشبه بأي حال من الأحوال أي شيء قيد الاستخدام اليوم.

وقالت بورشة أن الخط يعتمد على طريقة المرونة حيث ستقوم بتحريك السيارات على أرضية المصنع بمساعدة أنظمة النقل بدون سائق ، والتي من شأنها أن تحمل السيارة في مرحلة الانتاج من مرحلة الى أخرى حتى تصبح سيارات تايكان في الانتاج النهائي. وقال ألبرشت ريمولد ، رئيس قسم اللوجستيات في شركة بورشه: “من خلال تطبيق خط الإنتاج المرن ، ستصبح بورشه أول شركة تصنيع سيارات تستخدم أنظمة النقل بدون سائق في عملية إنتاج متسلسلة مستمرة”.

ومن خلال اختيار هذا المسار ، ستقوم “بورشه” أيضًا بتوفير 1200 وظيفة جديدة ، مما يجعل هذا الخط أكبر موفر للوظائف في تاريخ بورشه ، كما قال رئيس شركة الموارد البشرية أندرياس هافنر. وستحمل تايكان بطارية قوية بما يكفي لإعطاء الموديل مدى يزيد عن 500 كم وستكون البطارية قادرة على الشحن السريع من نظام 800 فولت ، مما يعني أنه يمكن تحقيق ما مجموعة أربعمائة كيلومتر في غضون 15 دقيقة فقط.

ستستخدم سيارة بورشه الكهربائية محركين متزامنين بشكل دائم (PSM) لدفع عجلاتها بواقع واحد لكل من محور ويسمح الاثنان معاً بإخراج طاقة مقدارها أكثر من 600 حصان.