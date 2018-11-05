الخيارات المستحيلة أمام الحوثيين: إما الإستسلام أو الهزيمة

فهمي محمد(صدى):

شكلت عملية تحرير الحديدة مفاجأة أطاحت بمليشيات الحوثيين أهمها توقيت وقف النار الذي دعت إليه الولايات المتحدة و تزامن العمليات في ثلاث جبهات رئيسة، هي: صعدة والبيضاء والحديدة الأم الذي أحدث خلل كبير في جبهة الحوثيين وذلك وفقاً للإعلامي والكاتب اليمني هاني مسهور .

وكشف مسهور عن المفاجأة العسكرية أمام الحوثيين فإما الاستسلام أو الهزيمة بعد واجهه غير متكافئة مع ألوية العمالقة التي ستتقدم بطبيعة الحال إلى الميناء وتحييده عن المواجهات العسكرية، على أن تتقدم البوارج الحربية السعودية والإماراتية نحو الميناء لتأمينه، كما حدث في ميناء المخا من قبل؛ ما سيعجّل بإتمام السيطرة الكاملة وتحرير المدينة عبر عمليات التمشيط .