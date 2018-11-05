” الري ” تكشف حقيقة تسبب مياه الصرف بسرطنة الخضروات في الأحساء

الأحساء(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للري حقيقة ما تم تداوله عن تسبب استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا، في سرطنة الخضراوات بمزارع الأحساء.

حيث نفت المؤسسة كل ما تم تداوله بهذا الشأن وقالت: ” تطبّق المؤسسة العامة للري، اللائحة السعودية للضوابط والشروط الفنية لمياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها ” .

وأكدت المؤسسة على أن مختبرات جودة المياه بها تعمل على مدار الساعة؛ لمراقبة جودة ونوعية المياه المستقبلة من محطات المعالجة الميكانيكية ثلاثيًا.

حيث أشارت إلى أنه لا يتم استخدام هذه المياه المستقبلة إلا بعد التأكد من جودتها ونوعيتها ومطابقتها للخصائص ومعايير الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تُستخدم لأغراض الري الزراعي غير المقيّد، حيث تلتزم مختبرات جودة المياه بالمؤسسة بالتطبيق الفعال للمتطلبات الادارية والفنية لشهادة الاعتماد الدولية لإجراءات الفحص والمعايير ” آيزو 17025 ” .