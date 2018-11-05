أمير عسير يبحث مع مدير عام وزارة النقل المشاريع التي تجاوزت مليار ريال

أبها(صدى):

استقبل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق بن الأسمر الشراري ، للإطلاع على أهم مشاريع النقل بالمنطقة التي تجاوزت تكلفتها الإجمالية مليار ريال.

واشار الشراري الى ان المحافظة تحظى كباقي المحافظات في المنطقة بتقديم الخدمات التي تسهم في دفع عجلة التنمويه، موضحاَ أن بلغ عدد مشروعات النقل المتعثرة في المنطقة عسير، بسبب المقاولين أو بسبب الاستملاكات، 7 مشروعات بمبلغ يتجاوز 772 مليون ريال، والمشروعات المسحوبة وعددها 7 مشروعات بمبلغ 530 مليون ريال. .

وأكد الأمير فيصل أن المحافظة بحاجة لفتح مكتب جهاز إشراف في محافظة سراة عبيدة ومكتب آخر في محافظة محايل عسير ضمن نطاق المحافظة واللوحات الارشادية،و رفع مستوى التنسيق مع الإدارات الخدمية والجهات ذات العلاقة بمشاريع الطرق .