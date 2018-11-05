الجامعة الإلكترونية تفتح باب القبول في الإعلام الرقمي للطلاب

الرياض(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب القبول لدراسة البكالوريوس في تخصصي الإعلام الرقمي للطلاب، والقانون للطلاب والطالبات، وذلك من خرّيجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ابتداءً من يوم الثلاثاء 2821440 هـ الموافق 06112018م حتى يوم السبت 0931440 هـ الموافق 17112018 م، علماً بأن القبول سيتم إلكترونياً عبر بوابة القبول (هنا).

وأوضح عميد القبول وشؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عمر بن علي الحسون، أنه سيتاح القبول في تخصص الإعلام الرقمي في الرياض للطلاب فقط، فيما سيكون القبول في تخصص القانون للطلاب في فروع الجامعة في كل من: الرياض، الدمام، جدة، أبها، القصيم، وللطالبات سيكون في فرعي الجامعة بمدينتي الرياض وجدة فقط.

وأشار إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مهما كنت سنة تخرجهم بغض النظر عن العمر، كما أن الجامعة لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي، على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية، علماً بأن الطالب المقبول سوف يرسل المستندات المطلوبة عن طريق البريد الممتاز مجاناً.

ودعا من يرغب في الاطلاع على شروط القبول والمستندات المطلوبة والتقويم الزمني للقبول إلى زيارة موقع الجامعة الإلكترونية على الرابطهنا ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية مؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، وتمنح شهادات البكالوريوس والماجستير، في عدد من التخصصات النوعية المتوائمة مع احتياجات سوق العمل بما يلبي متطلبات التنمية ويساهم في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة وإيصال رسالة السعودية الحضارية، بما يعود بالنفع على احتياجات المملكة وتطلعات رؤيتها 2030، إضافة إلى تقديم دورات في التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، وتنتهج أسلوب التعليم المدمج، ويعد الطالب محور العملية التعليمية وأساسها.