المخاطر تحاصر ” جنرال إلكتريك ” فما السبب

علي القحطاني (صدى):

تواجه ” جنرال إلكتريك كابيتال ” ضغوطا مباشرة وتراكم ديون كبيرة لم يصرح عن حجمها المسؤولون ،بالإضافة إلى تأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الذي تم اعتماده في نهاية العام الماضي ، الأمر الذي يضع الشركة في مأزق مع إنكماش موارد الشركة العملاقة .

وأكد محللون إحتمالية بيع أسهم الشركة لتعزيز ميزانيتها العمومية فيما أكد آخرون أن ميزانيتها ستتحمل عبء الديون الكبيرة .

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف جنرال إليكتريك ، من A2 إلى Baa1 – وهو أعلى من مستوى السندات الخطرة ، فيما قالت وكالة فيتش إنها وضعت الشركة تحت المراجعة من أجل تخفيض محتمل.