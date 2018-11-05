” التنمية الاجتماعية ” بالحميمة تختتم دورة في أساسيات صيانة الجوالات

نايف السالم(صدى):

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالحميمة الأهلية وبالشراكة مع مركز التنمية بوادي فاطمة دورة في أساسيات صيانة الجوالات مساء اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٢/٢٦ ولمدة سبعة أيام لعدد ١٥ متدربًا.

وقد وجه المتدربون الشكر لإدارة مركز التنمية بوادي فاطمة، على إقامتهم مثل هذه الدورات التي سوف تفيدهم بإذن الله تعالى.

و في ختام الدورة تم تسليم الشهادات للمتدربين من قبل مدير مركز التنمية بوادي فاطمة الأستاذ / فايز بن فوزان العتيبي الذي شكر جميع المتدربين لحرصهم على تعلم مثل هذه التقنيات الحديثة.