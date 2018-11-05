تغلب على ألم المعدة المزمن بـ ” عصيدة الشوفان “

أماني الغامدي(صدى):

يُعد آلم المعدة المزمن مصدر إزعاج مستمر للإنسان، وغالبًا يرجع ذلك لتناول طعام يصعب هضمه، وهو الأمر الذي يستدعي الحاجة لاستبدال الوجبات التي تسبب الآلام والنفخة بوجبات صحية.

ولتجنب هذه الآلم ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة من ” عصيدة الشوفان ” التي تحتوي الكثير من العناصر الغذائية، وتحول دون الشعور بالانتفاخ والضيق، بالإضافة إلى تسهيل الهضم، حيث تحتوي على الكثير من الألياف التي تعمل على هضم الطعام بشكل جيد، وتساعد على التخلص من الفضلات بشكل أسهل.

وعن هذه الألياف فإنها تنقسم إلى نوعين” ألياف غير قابلة للذوبان ” لا يمكن هضمها، تمر عبر الأمعاء لتساعد في تحريك الطعام، والفضلات في الجهازالهضمي فتساعد على المحافظة على صحة الأمعاء وتقي من الامساك.

أما النوع الثاني، فهي ” ألياف قابلة للذوبان ” ويكون هضمها أسهل، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وامتصاص الغلوكوز، وتخفض مستويات الكوليسترول، وتوجد هذه الألياف في ” التفاح، والشوفان، والفاصولياء ” .