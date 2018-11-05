ميناء ينبع التجاري يستقبل أكبر السفن حجما في تاريخه

الرياض(صدى):

استقبل ميناء ينبع التجاري أكبر السفن حجماً في تاريخه، بحمولة 82,498 طن ذرة، وبطول 235 متراً, وغاطس 13.50 متراً، وذلك عبر السفينة (JIN TAI FENG) التابع لوكالة المؤسسة العربية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود إدارة الميناء لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية؛ في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات أخرى جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية جديدة واستقبال مختلف أحجام السفن؛ ليواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.

وسبق للميناء أن استقبل السفينة (دوبل ديلايت) بحمولة 76.646 طناً، والسفينة (كي إنترجيتي) بحمولة 66.351 طناً، والسفينة (بيجا بينيفيت) بحمولة 66.229 طناً .