أمانة عسير تزيل 162 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية

أبها(صدى):

أحبطت أمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية بمساحة تزيد عن 162 ألف م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضي حكومية بضواحي مدينة أبها.

وتمثلت التعديات بإنشاء أسوار ، و أحواش ، و غرف سكنية ، غير نظامية و بدون مستمسكات شرعية ، أو تراخيص بناء ، وتمت ازالة كامل الموقع.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها في حماية الأراضي من التعديات،وحفاظاً على حقوق المواطنين ، وتجنّب نشأة العشوائيات، إضافة إلى ضرورة التأكد من نظامية الأوراق الثبوتية لأي مخطط قبل الشراء.

ودعت أمانة عسير المواطنين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية ، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.