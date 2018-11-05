” الهلال الأحمر ” تشارك في معرض التوعية بأضرار التدخين تحت شعار ” إدراك “

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة متمثلة بإدارة التوعية والاعلام وإدارة التطوع بفعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات تحت شعار “إدراك” والذي تستضيفه ثانوية ابن حبان بمحافظة جدة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ، تحت رعاية مساعد مدير التعليم لشئون التعلمية بجدة الاستاذ يحي القحطاني و مدير مكتب تعليم النسيم بجدة الدكتور سعود السلمي ولمدة اربعة ايام.

وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة “عبدالله أحمد أبوزيد ” أن الفعالية تهدف الى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.

وتضمن البرنامج الكثير من الفقرات والفعاليات، ومعرضاً لأضرار التدخين والمخدرات، علما أن مشاركة هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة في هذا المعرض هدفت إلى توعية زوار أبنائنا الطلبة للفعاليات بخطورة المخدرات وإلى حماية أطفالنا وشبابنا من الخطر الداهم الزاحف بقوة نحونا وهو إدمان المخدرات وأيضاً لتقليل نسب حوادث السيارات الناتجة بسبب تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة مما قد يودي بحياة الكثيرين وايضاً توعية أبنائنا الطلبة.

وتم التنبيه بخطورة التهور في القيادة و كل ما قد ينتج عنه إصابات وما قد يحدث من بعض الناس من تجمهر أثناء الحوادث وهذا يعيق ولا يليق فقد يؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب والذي قد يضاعف الإصابة وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين

وتخلل البرنامج التعريف بتطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.