معلم يتنبأ بنهاية العالم ويدعي: يوم القيامة الأسبوع المقبل
قام معلم رياضيات تركي ببث رسالة يتنبأ فيها بموعد ” يوم القيامة ” ، حيث زعم أن نجمًا سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر الجاري ” الأسبوع المقبل ” .
وقال المعلم في الرسالة التي بثها: ” في 12 من نوفمبر الجاري لن يكون هناك أعمال تذهبون إليها، اقتدوا بي ولا تنفقوا نقودكم على الزينة بل أنفقوها على شراء المؤونة ” .
ونشر المعلم رسالته عبر ” تويتر ” وقال فيها أنه قدم استقالته لإظهار صحة روايته، حيث أوحي له في المنام أن نجمًا يدعى ” طارق ” سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه..
طيب وليش. تطلب مؤنة وانت عارف ان الدنيا بتزول يوم ١٢ نوفمبر..
اقول انت. كذاب وسلامتك..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1318 ] نشر منذ 3 ساعات
مضروب عقله
لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4829 ] نشر منذ 3 ساعات
والله اوحى اليك ابليس خزعبلات
الدجل والتراهات والأباطيل
و لا يعلم الغيب إلا الله
كفايه دجل وإستخفاف بعقول خلق الله
يا مدعي انك مربي أجيال وانت مربي مواشي في حضيرة الاغنام
حضرتك المهدي المنتظر ولا ويش سالفتك
مكانك الطبيعي شهر المجانين
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 3 ساعات
-ان الله عنده علم الساعه-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4829 ] نشر منذ 3 ساعات
قال الإِمام أحمد، حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“إن بين يدي الساعة كذابين منهم صاحبُ اليمامةِ وصاحب صنعاء العَبْسِيّ، ومنهم صاحبُ حِمْيَر، ومنهم الدجالُ وهو أعظمهم فتنةً”.
قال جابر: “وبعض أصحابي يقول قريباً من ثلاثين رجلاً” تفرّد به أحمد.
وثبت في صحيح البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ج / 1 ص -99- “لا تقوم الساعة حتى يُبْعَثَ دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين كل يزْعُمُ أنَّه رسول الله1”.
وذكر تمام الحديث وطوله.
وفي صحيح مسلم من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبيِ هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله”.
حدثنا محمد بن زامع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه قال: “يَنْبَعِث”.
وقال الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث، عن أبيه، عن أَبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
“لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله ويَفِيضُ المالُ فيكثرُ وتظهرُ الفتن ويكثر الْهَرْجُ والْمَرْجُ” قال: قيل أيّ الهرْج.? قال: “القتلُ القتلُ القتلُ ثلاثاً”.
تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم.
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1 رواه مسلم، 52 – كتاب الفتن، 18 باب لا تقوم الساعة حتى يمر …. حديث رقم 157.
– ورواه البخاري 92، كتاب الفتن، حديث رقم 7121 – فتح الباري وروى ابن ماجه نحوه من حديث طويل.
– 36- كتاب الفتن 9- باب ما يكون في الفتن حديث رقم 2952، ورواه الترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده.
ج / 1 ص -100- وقد رواه أبو داود عن القعنبي، عن الدراوردي، عن العلاء به. ومن حديث محمد بن عمرو، عن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كذابون، كلهم يكذب على الله وعلى رسوله”.
وقال أحمد، حدثنا يحيى بن عوف، حدثنا جلاس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“بين يدي الساعة قريبٌ من ثلاثين دجالين كلهم يقول أنَا نَبِي”.
وهذا إسناد جيد حسن تفرّد به أحمد أيضاً.
وقال أحمد، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا سلامان بن عامر، عن أبي عثمان الأصبحي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم بِبِدَع من الحديثِ بما لم تسمعوا أنْتُم ولا آباؤُكُم فإيَّاكم وإياهم لا يَغُشُّونَكم “.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“وإِنَّه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزْعُمُ أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نَبِيّ بعدي” الحديث بتمامه.
ج / 1 ص -101- وقال الإِمام أحمد: حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبدالله بن أياد بن لقيط، حدثنا أبار، عن عبد الرحمن بن أنعم أو نعيم الأعرجي مثله: أبو الوليد قال: سأل رجل ابن عمرعن المتعة وأن عنده متعة النساء? فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتابين ولا مسافحين1 ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“ليكونَنَّ قَبْلَ يوم القيامة المسيحُ الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر”.
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1 المسافحون: الزناة.
اشارة نبوية إلى أنه سيكون في الأمة الاسلامية دعاة إلى النار
ورواه الطبراني من حديث مورق العجلي عن ابن عمر بنحوه.
تفرّد به أحمد.
قال الحافظ أبو يعلى، حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمرقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“إن في أمتي لنَيفاً1 وسبعينَ داعِياً كلُّهُم داع إلى النار لو أشاءُ لأنْبأتُكم بأسْمائهم وقبائلهم”.
وهذا إسناد لا بأس به.
وقد روى ابن ماجه به حديثاً في الكرع والشرب باليد، وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو كريبط،حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا هارون بن صالح الهمداني، عن الحرص بن عبد الرحمن، عن أبي الجلاس قال:
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ج / 1 ص -102- سمعت علياً يقول لعبد الله بن سبأ، ويلك والله ما أفضي إليَّ بشيء كتمته أحداً من الناس، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
“إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً ” وإنك لأحدهم.
ورواه أيضاً عن أبي بكر بن شيبة، عن محمد بن الحسين به.
وقال أبو يعلى: حدثنا زهرة، حدثنا جرير، عن ليث، عن بشر، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“يكون قبل الدجال نَيّفٌ وسبعون دجالاً”.
فيه غرابة والذي في الصحاح أثبت والله أعلم.
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله، عن عوف، عن أبي بكرقال: وافى مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال:
“أما بعد ففِي بيان هذا الرجل الذي قَد أكْثَرْتم فيه أنه كذابٌ من ثلاثينَ كذاباً يخرجون بين يدي الساعة وأنه ليس بلدٌ إلاَّ يبلغها رُعْب المسيح “.
وقد رواه أحمد أيضاً، عن حجاج، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شسهاب، عن طلحة، عن عبد الله بن عوف، عن عياض بن نافع، عن أبي بكرة فذكره وقال فيه:
“فإنه كذّاب من ثلاثين كذاباً يخرجون قبل الدجال، وإنه ليس بلد إلا سيدخله رعب المسيح”. تفرّد به أحمد من الوجهين.
ج / 1 ص -103- وقال الإِمام أحمد: حدثنا أبو جعفر المدايني وهو محمد بن جعفر، أخبرنا عباد بن العرام، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنمدر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“إن أمَامَ الدجال سنين خِداعةً يَكْذبُ فيها الصادقُ ويُصدق فيها الكاذب، فيَخُون فيها الأمينُ ويُؤتَمَنُ فِيها الخائِنُ، ويتكلم فيها الرُّوَيْبِضةُ” قيل: وما الرُّوَيْبِضَةُ? قال: “الْفُوَيْسِق يتكلم في أمر العامة” وهذا إسناد جيد. تفرّد به أحمد من هذا الوجه
زائر[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 3 ساعات
الرجال حلم في المنام الظاهر يفكر كثير في النجوم والقيامه
مؤدب[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 ساعات
خليها الأسبوع اللي بعده عشان عندي ملكه وزواج الأسبوع الجاي
استغفررالله[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 3 ساعات
زائر
من جد كلمك صحيح والناس يتكلموا عنده كثير عن يوم القيامة أو يقرأ كثير عن يوم القيامة
فتفكير يسبب الحلم ان يوم القيامة قرب و لا يعلم الغيب الا الله
فقيرالله[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 ساعات
المعلم يتوقع مصيره النار : فقال النار مافي مؤنة … ولازم يحتاط هههههههه
fares[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله شارب له قارورة وحلم انه طاح في كرسي حمام وقام بفتى على خلق الله
مع نفسه خلوه