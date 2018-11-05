معلم يتنبأ بنهاية العالم ويدعي: يوم القيامة الأسبوع المقبل

أنقرة(صدى):

قام معلم رياضيات تركي ببث رسالة يتنبأ فيها بموعد ” يوم القيامة ” ، حيث زعم أن نجمًا سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر الجاري ” الأسبوع المقبل ” .

وقال المعلم في الرسالة التي بثها: ” في 12 من نوفمبر الجاري لن يكون هناك أعمال تذهبون إليها، اقتدوا بي ولا تنفقوا نقودكم على الزينة بل أنفقوها على شراء المؤونة ” .

ونشر المعلم رسالته عبر ” تويتر ” وقال فيها أنه قدم استقالته لإظهار صحة روايته، حيث أوحي له في المنام أن نجمًا يدعى ” طارق ” سيسقط على الأرض في الحادي عشر من نوفمبر.