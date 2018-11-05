بالفيديو.. شذى حسون تخرج عن صمتها وتوضح سبب غيابها الفني

بغداد(صدى):

خرجت الفنانة العراقية، شذى حسون، عن صمتها لكشف السبب الحقيقي وراء غيابها الفني خلال الفترة الماضية، قائلة إن ذلك كان بسبب الشخص الذي كانت مرتبطة به.

وأوضحت حسون في تصريحات تلفزيونية: ” تركت حبيبي لأنني اكتشفت أنه غير مناسب لي، فاتخذت هذا القرار الصعب ” ، لافتة: ” ابتعدت عن الساحة الفنية مؤخرًا، بسبب هذا الشخص الذي كان يملأ حياتي، وكنت أرغب في الاهتمام بأمورنا الشخصية “.

وأردفت حسون: ” جاءتني مرحلة ما عرفت ماذا أقدم، وحبيت أهتم بنفسي وبحياتي الشخصية أكتر، لكن خلص رجعت ” .

وقالت : ” أنا شخصيًا في مرحلة من المراحل كنت حابه أعيش أجواء العاطفة والبيت والاتجاه نحو الاستقرار والأسرة، لكنه غير مناسب لي وكان عندي استعداد أختفي شوي أكتر، لأني شخصية عاطفية ” ، لافتة : ” عندي طاقة مو طبيعية للشغل وحابة يكون تركيزي على نفسي ” .