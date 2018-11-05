” العامة للحبوب ” ترسي الدفعة السابعة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1,020,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الاوربي، استراليا، البحر الأسود أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، البحر الأسود”، التي تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عروض الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360,000 طن للتوريد خلال الفترة ( يناير – فبراير2019م ).

وأفاد معاليه أن ترسية الدفعة السابعة من الشعير المستورد والأخيرة هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام نحو 8.7 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:هنا