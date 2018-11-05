النائب العام: الأمر بالمعروف من أسباب خيرية هذه الأمة وتمكينها
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المتأمل في نصوص الوحي يجد أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة وتمكينها، يقول الله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، وقال عز وجل: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد المؤسس – رحمه الله – إلى وقتنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تزال من الأصول التي تقوم على أساسها الدولة، فقد نصت المادة (23) من النظام الأساسي للحكم على أن: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، وأصبحت هذه الشعيرة واقعاً معاشاً تحت مظلة رسمية وهي “الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “.
وبين معالي النائب العام على أنَّ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على إقامة “المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه ” ، أعظم بيان، وأسطع برهان على الدعم اللامحدود لهذه الشعيرة العظيمة من قبل ولاة الأمر – حفظهم الله –.
ولفت معاليه إلى أنَّ لهذا المؤتمر المبارك أهمية كبرى في إبراز منهج السلف الصالح في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، ذلك المنهج القويم، الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، من سار عليه كان سائراً على هدى ونور، ومن حاد عنه كان إفساده أكثر من إصلاحه، فمنهج السلف الصالح اشترط أن يكون المحتسب عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به، ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى عنه، مع الرفق والصبر في ذلك، مؤكداً على أن التزام المحتسب لمنهج السلف الصالح في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل به المقصود الشرعي – بإذن الله -.
وبين النائب العام أن من أهم المخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر المبارك، الوصول إلى فهم مشترك لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالدور التوعوي والتوجيهي لتعزيز هذه الشعيرة العظيمة، والعمل على إيجاد قنوات للتواصل الاجتماعي وفق آليات وبرامج تنمي الحس الوطني والوقائي لدى أفراد المجتمع للمحافظة على القيم والمبادئ والآداب العامة في ظل رؤية المملكة 2030م.
وفي الختام سأل الله للجميع أن يوفقهم لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد، داعياً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة إنه سميع مجيب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 ساعات
أهم شيء يكون الأمر والنهي والضبط في الأسواق والحدائق وغيرها تكون لرجال الحسبة ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4829 ] نشر منذ 3 ساعات
من اقوال جلالة الملك المؤسس المؤمن الموحد لهذة البلاد بلاد التوحيد والعقيدة الصافيه بإذن الله تعالى
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراهـ
. وحدة العرب
إني على استعداد لأن أكون أنا وأسرتي كجندي بسيط، أجاهد في سبيل العرب، وتوحيد كلمة العرب، وتأسيس الوحدة بين العرب. ولست أريد من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً.
من جنود الله
أنا وأسرتي وشعبي، جند من جنود الله، نسعى لخير المسلمين.
. التعاضد
إذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتكاتف، فليست هناك قوة في مقدورها، مهاجمتهم وإذلالهم.
. الزهد
والله ثم والله! إني لأفضل أن أكون على رأس جبل، آكل من عشب الأرض، وأعبدالله وحده، من أن أكون ملكاً على سائر الدنيا ومن فيها.
الدعوة
إنني أدعو المسلمين جميعاً إلى عبادة الله وحده، والرجوع للعمل بما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا.
إنني أفخر بكل من يخدم الإسلام ويخدم المسلمين، وأعتز بهم، بل أخدمهم، وأساعدهم، وأؤيدهم. وإنني أمقت كل من يحاول الدس على الدين، وعلى المسلمين، ولو كان من أسمى الناس مقاماً وأعلاهم مكانة.
. فرد من الشعب
كل فرد من شعبي جندي وشرطي. وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم، ولا أتبع في حكمهم، غير ما هو صالح لهم.
. واجب المسلم
الإسلام عزيز علينا جميعاً، ورهبته في قلوب أعدائه كبيرة. فواجب المسلم أن يقوم بالدعوة إلى عبادة الله، عبادة خالصة، وأن يسعى لإصلاح شؤون المسلمين، إصلاحاً حقيقياً لا نظرياً.
22. الإيمان
إذا أراد المسلمون والعرب قتال أعدائهم، فإن أعدّوا آلة من آلات الحرب، أعد أعداؤهم مئات وألوفاً، ولكن قوة واحدة إذا أعدها المسلمون لم يمكن أعداءهم أن يأتوا بمثلها، هي إيمانهم بالله وثقتهم به.
. الرئاسة والملك
أنا عربي، ومن خيار الأسر العربية. ولست متطفلاً على الرئاسة والملك. وإن آبائي وأجدادي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك. ولست ممن يتكئون على سواعد الغير في النهوض والقيام، وإنما اتكالي على الله، ثم على سواعدنا يتكئ الآخرون، يستندون، إن شاء الله.
24. الحقيقة العارية
أن ترعرعت في البادية فلا أعرف آداب الكلام وتزويقه. ولكني أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق.
25. دين محمد صلى الله عليه وسلم
دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله وسلم. فإما حياة سعيدة على ذلك، وإما موتة سعيدة.
. الزعماء
إن المسلمين ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسياتهم. لأن هناك أشخاصاً من المسلمين يتظاهرون بالغيرة والتضحية وهم، في حقيقة الأمر، على عكس ذلك. يتظاهرون بالغيرة، ويسعون في الخفاء لتنفيذ مآربهم الشخصية، والتجسس على حال إخوانهم. وهذا أمر يؤسف له، لأن الأضرار التي لحقت بالمسلمين والعرب، جاءت من هذه الطريقة.
27. العقاب
يعلم الله أن كل جارحة من جوارح الشعب تؤلمني. وكل شعرة منه يمسها أذى تؤذيني. وكذلك الشعب، فإنه يتألم إذا أصابني أي شيء. ولكن المصلحة العامة تضطرني أن أقضي على من لا يصغي للنصح والإرشاد، وأن أتجرع ألم ذلك حفظاً لسلامة المجموع.
. العرب
العرب اليوم، هم كالطفل الصغير يحتاجون إلى عناية شديدة. فمن الواجب على، الذي يتولى أمرهم أن ينصحهم ويرشدهم، إلى طريق الصواب.
29. العمل
يجب أن تحرصوا على العمل. والعمل لا يكون إلا بالتساند والتعاضد.
القوة بالإيمان
أنا قوي بالله تعالى، ثم بشعبي. وشعبي كلهم، كتابُ الله في رقابهم، وسيوفهم بأيديهم، يناضلون ويكافحون في سبيل الله. ولست أدعي أنهم أقوياء بعددهم أو عُددهم، ولكنهم أقوياء إن شاء الله، بإيمانهم.
31. تقليد الأوروبيين
إن بعض المسلمين ـ مع الأسف ـ لم يجدوا طريقة للتقدم، في نظرهم، إلا تقليد الأوربيين. ولكنهم لم يقلدوهم فيما كان سبب قوتهم ومنعتهم. ومضت عشرات السنين على الذين يدعون الناس لتقليد الأوربيين، ولكن من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة أو اخترع بندقية أو مدفعاً؟.. لقد قلدوهم فيما يخالف أمور دينهم، واكتفوا من تقليد الأوربيين بذلك.
. القول والفعل
أنا لست من رجال القول الذين يرمون القول بغير حساب. فأنا رجل عملي، إذا قلت فعلت
.
. أهل الخير وأهل الضلال
اثنتان، أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأخرى. أحمد الله على أني أكره أهل الضلال، وعلى كراهة أهل الضلال لي، وأشكره على محبة أهل الخير لي، ومحبتي لهم.
كلمة
ما جمعه الله لا يفرقه الشيطان.
35. الحكم
الحكم يحتاج إلى سيف، ومنسف! (أي قوة وكرم)
مسلم .سعودي من طبعي الوفاء ، مسالم لمن يحترمني ويحترم وطني،
ولكني في الوقت نفسه عسير على من يحاول النيل من وطني في أمنه ومقدساته وإنسانه ومكانته ومكتسباته،
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5124 ] نشر منذ 36 دقيقة
بارك الله فيك ياشيخ