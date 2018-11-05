بالفيديو.. الدكتورة خلود في أول ظهور لها مع شيماء علي بعد إنهاء خلافهما
تصالحت خبيرة التجميل والفاشينستا الشهيرة الدكتورة خلود مع الفنانة الإيرانية شيماء علي بعد خلاف بينهما.
وظهرت الفاشينيستا خلود في مقطع فيديو على تطبيق : سناب شات” والعلاقة بينهم جيدة وتسألها عن نوع جنينها و الاسم الذي قررت أن تطلقه عليه ، وقالت شيماء أنها لن تفصح عنه للجمهور و يكون مفاجأة للجميع، ودعت لها خلود أن يسهل الله عليها الحمل و تولد طفلها بالسلامة.
يشار أن الفنانة شيماء دخلت في مشادات مع الدكتورة خلود على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي بسبب خلافها مع شقيقها الفنان عقيل الرئيسي وزوجته فرح الهادي .
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