بالفيديو.. الدكتورة خلود في أول ظهور لها مع شيماء علي بعد إنهاء خلافهما

أماني الغامدي(صدى):

تصالحت خبيرة التجميل والفاشينستا الشهيرة الدكتورة خلود مع الفنانة الإيرانية شيماء علي بعد خلاف بينهما.

وظهرت الفاشينيستا خلود في مقطع فيديو على تطبيق : سناب شات” والعلاقة بينهم جيدة وتسألها عن نوع جنينها و الاسم الذي قررت أن تطلقه عليه ، وقالت شيماء أنها لن تفصح عنه للجمهور و يكون مفاجأة للجميع، ودعت لها خلود أن يسهل الله عليها الحمل و تولد طفلها بالسلامة.

يشار أن الفنانة شيماء دخلت في مشادات مع الدكتورة خلود على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي بسبب خلافها مع شقيقها الفنان عقيل الرئيسي وزوجته فرح الهادي .