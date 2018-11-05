العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ وترامب يصفها بالأشد

واشنطن(صدى):

تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ الاثنين، و التي تستهدف قطاع الطاقة، ويأتي ذلك على خلفية انسحاب ” واشنطن ” من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

وفي ذات السياق، أعلنت واشنطن عن إعادة فرض عقوباتها الأشد على ” طهران ” ؛ وذلك ابتداءً من الاثنين، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الذين وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران؛ والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، كانوا قد أبدوا اسفهم للقرار الأميركي الأخير.