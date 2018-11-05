إرشادات ونصائح للرضع خلال اليوم

تركية البدر(صدى):

يمر الطفل الرضيع خلال يومه وضعيات مختلفة، وفي بعض الوضعيات هناك محازير يجب الإنتباه لها وبعض النصائح لسلامة الصغير وفيما يلي عرض لمجموعة نصائح ووضعيات يجب مراعاتها وضحتها د. نجلاء محمد سعيد استشارية الأطفال بمستشفى الحمادي بالرياض:

1- يحب على الأم الحذر من وضع الطفل على أحد جانبيه أو على بطنه أثناء فترة النوم ، فالوضعية الصحية لنوم الرضيع في الأشهرالأولى هي الإستلقاء على الظهر تفادياً للإختناق .

2- عزيزتي الأم .. تأكدي عند وضع الرضيع في السرير أن يكون خالي من الألعاب والبطانيات الزائدة كما يتوجب عليك التأكد من تغطية جوانب السرير عند وجود الفتحات حتى تحمي الطفل من الإختناق عند نشوب رأس الطفل لا قدر الله في أحد الفتحات .

3- عزيزتي الأم .. عند إرضاع الطفل تذكري أن لا يكون صغيرك على مستوى مستقيم ، بل أميليه إلى الأعلى قليلاً ، وعندما يختنق الرضيع بالحليب ( الشرقة ) ، الحمل ، وضعه على أحد جانبيه ، وتجنبي وضعه وتجليسه

4- عزيزتي الأم .. هز الطفل بعنف فذلك قد يتسبب في إصابة الطفل بما يسمى بمتلازمة الطفل المهزوز وهي إصابات خطيرة تكون في الرأس .

5- بعض الأمهات يلجأن لإستخدام الحوامل القماشية لحمل الطفل على ظهورهن، لذا أن مفصل الركبة مدعوم ومسنود وليس مسحوباً للأسفل وتأكدي من أن الفخذين في وضعية مناسبة وصحيحة ومفتوح بطريقة مناسبة للطفل .

إن كنت ممن يستخدمون طريقة الحمل السابقة تأكدي أن لا يكون الطفل مستلقي للأختناق، وأن يكون جالساً ورأسه خارجاً للأعلى .

6- عزيزتي الأم .. تفادي نوم الطفل فيما يعرف بجلاسة الأطفال أو العربية الخاصة بتنقل الطفل وذلك تفادياً لوضعية الطفل الخاطئة التي يتخذها فيها أثناء النوم .

7- ما يعرف بالمهاد أو لفة الطفل ، عزيزتي الأم .. تأكدي من لف الطفل بطريقة صحيحة ودون الإضرار به

* أضرار مشاية الأطفال :

معظم المختصين يرفضون استخدام المشاية بسبب الإصابات المحتملة وأيضاً بما قد تسببه من مشاكل في تطور الطفل الحركي .

استخدام المشاية للطفل الصغير يجعله معتمداً تماماً عليها وبذلك يخشى الوقوف أو أخذ الخطوات وحيداً دونها إذا أنه لن يشعر بالأمان مما يساهم في تأخر الطفل الحركي وتطوره من ناحية المشي والوقوف .

في حين استخدام المشاية، تزويد نسبة مشي الطفل على أطراف أصابع القدم بالأخص عندما تكون الدراجة كبيرة وقدميه لا تصل للأرض بالطريقة الصحيحة ، وجود السلالم في المنزل والعقبات العالية مع استخدام الدراجة قد تسبب في الإصابات وانقلاب المشاية بالطفل .